Sanzionato l’avvocato che offende l’ex moglie

Legittima la sanzione disciplinare per l’avvocato che offende l’ex moglie, perché lo stesso è tenuto a comportarsi con dignità e decoro anche nella vita privata e le espressioni offensive non sono giustificate dalla provocazione altrui né dalla reciprocità delle offese. È quanto ha rammentato il Consiglio Nazionale Forense nella sentenza n. 107/2024, pubblicata il 27 giugno sul sito del Codice deontologico, rigettando il ricorso di un legale sanzionato dal CDD di Brescia con la censura.

La vicenda...