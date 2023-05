Sanzioni da 10mila a 50mila euro per ritorsioni sul lavoratore di Davide Boffi

Scatta la presunzione relativa di ritorsività:si inverte l’onere della prova









Uno strumento fondamentale previsto dal Dlgs 24/2023 per garantire la tutela del whistleblower è il divieto di ritorsione, ossia il divieto di mettere in atto qualsiasi comportamento (attivo o omissivo) anche solo tentato o minacciato in conseguenza della segnalazione, che possa provocare direttamente o indirettamente un danno ingiusto al segnalante.

A titolo esemplificativo il decreto delinea una lista di ipotesi che costituiscono una «ritorsione», tra cui il licenziamento o la sospensione...