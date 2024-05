Sanzioni irragionevoli, no della Corte sulle scelte legislative del Parlamento

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 46 del 2024, ha dichiarato l’illegittimità costituzionaledell’articolo 646, comma 1, del Cp, come modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera u), della legge 9 gennaio 2019 n. 3 («Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici»), nella parte in cui prevede la pena della reclusione “da due a cinque anni” anziché “fino a cinque anni”.