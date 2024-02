Sanzioni tributarie più leggere e finalmente equiparate agli standard europei

Approvato il decreto attuativo della delega che finalmente adegua agli standard europei il meccanismo punitivo delle sanzioni irrogabili per chi è in ritardo con il pagamento delle imposte.

Obiettivo principale del legislatore che ha animato il nono decreto attuativo è sicuramente, in primo luogo, quello di adeguare il quantum sanzionatorio agli standard europei rispetto ai quali le sanzioni tributarie previste dai D.lgss n°471/472 del 1997 risultavano non coerenti in termini di proporzionalità...