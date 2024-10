Sat Studio Legale assiste Gradiente nel completamento dell’investimento in Bamboom

Alvise Spinazzi e Silvia Gagno

Terza operazione per il fondo di private equity Gradiente III, gestito da Gradiente SGR S.p.A., che ha completato l’investimento in Bamboom S.r.l., società attiva nell’offerta di abbigliamento e accessori di alta qualità per neonati e bambini in fibra naturale di bambù e altri materiali eco-sostenibili. Il team di Gradiente che ha seguito l’operazione è costituito da Pietro Busnardo, Stefania Lotto, Marika Savegnago e Luca Bonamigo.

Nell’ambito dell’operazione, Gradiente si è avvalsa del supporto di SAT Studio Legale per l’assistenza legale con un team coordinato dai partner Alvise Spinazzi e Silvia Gagno e, per gli aspetti giuslavoristici, da Manuela Sanzo, partner dello Studio Sanzo Vascello, di Monitor Deloitte per la due diligence di business, di Pwc per la due diligence finanziaria, dello Studio legale e tributario Russo De Rosa Associati per gli aspetti fiscali dell’operazione, con un team composto da Leo De Rosa, Federica Paiella e Pietro Perenzin, e di Ramboll per le due diligence EHS e ESG.

I venditori sono stati assistiti da Deloitte Financial Advisory in qualità di advisor finanziario con un team coordinato dal partner Lorenzo Parrini e composto dalla director Virginia Bini, dal manager Gianluca Damiani e dall’analyst Marco Marighella. Il team Deloitte Financial Advisory composto dal partner Luca Zesi e dal director Alberto Marzano ha assistito Bamboom per gli aspetti di due diligence contabile. Deloitte Legal, con un team coordinato dal partner Paolo Terrile, dal managing associate Luca Rapetti Castiglione e dagli avvocati Matteo Benzoni ed Elena Voussolinos, ha assistito i soci di Bamboom per gli aspetti legali.

L’assistenza notarile è stata fornita dallo Studio Notoria di Padova.