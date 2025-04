Sbarchi in porto sicuro, ministero dell'Interno coinvolto sui collocamenti nei centri di accoglienza

Lo sbarco in un luogo sicuro costituisce sicuramente la fase finale delle operazioni di salvataggio, attenendo all'assistenza dei naufraghi soccorsi e alla loro sicurezza, il che radica la competenza sull'individuazione del porto di sbarco in capo all'autorità nazionale individuata dalle fonti di attuazione delle convenzioni internazionali Tuttavia, non può negarsi che l'arrivo in massa di migranti è idoneo a creare allo stesso tempo rilevanti problematiche di ordine e sicurezza pubblica, rendendo necessario il coinvolgimento del Ministero dell'Interno. Lo ha stabilito Palazzo Spada con la sentenza 1615/2025.