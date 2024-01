Se morde il passante portare il cane al guinzaglio non esonera dalla responsabilità

Secondo la Corte di Cassazione (sentenza 51470/2023) passeggiare per strada con il proprio cane tenendolo regolarmente al guinzaglio non solleva il proprietario da eventuali danni arrecati dal cane a terzi passanti. E ciò vale persino se questi ultimi – come nella vicenda - si siano essi stessi imprudentemente avvicinati all’animale domestico per accarezzarlo e vezzeggiarlo.

Il caso esaminato

Il Giudice di Pace aveva condannato l’imputata per il reato di lesioni personali colpose con multa di...