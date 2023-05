Se il processo dura troppo il magistrato rischia una condanna della Corte dei Conti di Pietro Alessio Palumbo









Con la sentenza n. 43 del 9 maggio scorso la sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Liguria ha chiarito che la Costituzione non contempla per i magistrati uno status di assoluta “irresponsabilità” pur quando si tratti di esercizio delle funzioni riconducibili alla più rigorosa e stretta nozione di giurisdizione.

A ben vedere il magistrato deve essere indipendente da poteri e da interessi estranei alla giurisdizione ma resta “soggetto alla legge”. Alla Costituzione innanzi tutto, che ...