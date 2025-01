SEA colloca bond da 300 milioni di euro. Simmons & Simmons e A&O Shearman gli studi coinvolti

Cristiano Tommasi, Paola Leocani

Società per Azioni Esercizi Aeroportuali S.E.A. ha collocato un prestito obbligazionario a tasso fisso per un valore nominale di 300 milioni di euro e scadenza 22 gennaio 2032. Nell’operazione, Simmons & Simmons ha assistito l’emittente, SEA, e A&O Shearman ha agito per conto degli istituti finanziari Joint Lead Manager – Banca Akros, BNP Paribas, Citi, IMI-Intesa Sanpaolo e Mediobanca.

Il bond corrisponde una cedola annua pari a 3,500% ed è stato ammesso a quotazione presso il mercato regolamentato della Borsa Irlandese, Euronext Dublin.

Il team di Simmons & Simmons è stato guidato dalla partner Paola Leocani, coadiuvata dal managing associate Baldassarre Battista e dal trainee Francesco Balli. Il partner Marco Palanca e il supervising associate Luca Bocchetti sono intervenuti in relazione agli aspetti fiscali.

Il team di A&O Shearman è stato guidato dal partner Cristiano Tommasi, coadiuvato dalla senior associate Elisabetta Rapisarda e dall’associate Paolo Martellone. Il counsel Elia Ferdinando Clarizia è intervenuto in relazione agli aspetti fiscali.