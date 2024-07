Sena & Partners entra nel Consiglio Direttivo di INDICAM, l’Associazione per la tutela della Proprietà Intellettuale

Elisabetta Berti Arnoaldi

Un ingresso prestigioso quello di Sena & Partners nel Consiglio Direttivo di INDICAM, l’associazione di riferimento in Italia per la tutela della proprietà intellettuale che, a margine del suo Forum annuale, ha comunicato le nuove cariche. Accanto alle realtà che rappresentano il mondo delle imprese e quello associativo, con le due importanti riconferme di Camera Nazionale della Moda Italiana e Consorzio Netcomm, il Consiglio, che accoglie anche i principali studi professionali specializzati, vede per la prima volta l’ingresso dello studio Legale Sena & Partners, tra i più affermati nel nostro Paese nel campo del diritto della proprietà intellettuale e industriale.

In particolare, sarà Elisabetta Berti Arnoaldi, partner, a rappresentare lo studio portando la sua vasta esperienza e competenza nel campo del diritto della proprietà intellettuale, occupandosi di diritto d’autore, concorrenza sleale, marchi e brevetti, al servizio dell’Associazione e dei suoi membri per rafforzare l’impegno nella lotta alla contraffazione e nella protezione dei diritti di proprietà intellettuale in Italia.

“E’ un grande privilegio essere parte attiva del Consiglio Direttivo di INDICAM per contribuire a sostenere le attività dell’Associazione e promuovere in modo sempre più incisivo il valore della tutela della proprietà intellettuale nel nostro Paese” commenta Elisabetta Berti Arnoaldi.