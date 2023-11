Separazione dei coniugi, ammissibile anche in appello l’istanza per ottenere gli alimenti di Mario Finocchiaro

In tema di separazione personale tra coniugi, la domanda rivolta a richiedere un assegno di natura alimentare costituisce un minus ricompreso nella più ampia domanda di riconoscimento di un assegno di mantenimento per il coniuge. Ne consegue che la relativa istanza - ancorché formulata per la prima volta in appello in conseguenza della dichiarazione di addebito - è ammissibile, non essendo qualificabile come nuova ai sensi dell’art. 345 Cpc, attesa anche la natura degli interessi ad essa sottostanti...