Separazione, la violenza porta sempre all’addebito

L’aver acquisito nel giudizio di separazione la prova anche di un unico episodio violento è causa sufficiente per la dichiarazione di addebito. Questo perché la violenza sul coniuge pone in essere «un comportamento idoneo comunque a sconvolgere definitivamente l’equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona». È quanto ha chiarito la Cassazione, che, in alcune recenti pronunce, ha rafforzato il principio che tutela il rispetto della personalità del coniuge che...

