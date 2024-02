Sequestro smartphone, doppio controllo del Gip

Servirà una doppia autorizzazione del Gip su richiesta del Pm per procedere prima al sequestro di smartphone, pc e tablet e poi a quello delle eventuali comunicazioni in essi contenuti. Lo prevede un emendamento del relatore Sergio Rastrelli (Fratelli d’Italia), concordato con il ministero della Giustizia, al disegno di legge di Pierantonio Zanettin (Forza Italia) in discussione al Senato in commissione Giustizia. A ribadire la necessità dell’intervento era stato ancora ieri mattina il ministro della...

Continua a leggere NT+ Diritto Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta

Vedi altre offerte Ottieni subito Tutta l’informazione giuridico legale

Novità, commenti, giurisprudenza e gli strumenti utili per la professione

Le ultime decisioni della Cassazione sui temi di tuo interesse

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi