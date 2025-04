SERVIZI SEGRETI - Agenti Aisi e Aise: stabili le norme per la testimonianza in giudizio

La terza e ultima misura rende definitiva la disciplina che consente all'autorità giudiziaria - su richiesta dei vertici del DIS, dell'AISI e dell'AISE - di autorizzare gli addetti dei servizi di informazione per la sicurezza a deporre nel processo penale con identità di copertura, ove sia necessario mantenere segrete le loro vere generalità nell'interesse della sicurezza dello Stato o per tutelarne l'incolumità

Il decreto legge n. 48 del 2025, intervenendo sull'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 18 febbraio 2015 n. 7, convertito dalla legge 17 aprile 2015 n. 43, rende definitive tre ulteriori misure introdotte in via transitoria dal citato articolo 8, e poi prorogate più volte, da ultimo, fino al 30 giugno 2025, per effetto del decreto legge 27 dicembre 2024 n. 202, convertito dalla legge 21 febbraio 2025 n. 15.

Disposizioni per il potenziamento dell'attività di informazione per la sicurezza: la definitività di ulteriori misure ampliative delle attività dei Servizi (Dl n. 48/2025, articolo 31)

Vediamo con ordine le novità introdotte dal decreto legge n. 48 del 2025

La tutela delle strutture e del personale

La prima misura riguarda...