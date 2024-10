Sì alla nuova gestione solo se l’operazione punta al risanamento

Per dar luogo a un piano di concordato in continuità (indiretta) i contratti e le operazioni societarie, con le quali l’impresa debitrice affida ad un terzo la gestione dell’azienda, devono essere stipulati in funzione del progetto di risanamento.

L’articolo 84, comma 2, del Codice della crisi, che ha consapevolmente innovato rispetto alle tesi prevalenti sotto la legge fallimentare, richiede espressamente che, se il piano di continuità indiretta passa attraverso un contratto di affitto, questo deve...