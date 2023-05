Sicurezza sul lavoro: nozione di Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) a cura della Redazione Diritto

Sicurezza sul lavoro - Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) - Nozione legale - Definizione.

Non è corretto limitare la nozione legale di Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) alle sole attrezzature che vengono ideate e realizzate con il fine puntuale di proteggere la salute dei lavoratori da rischi specifici e in forza di caratteristiche tecniche certificate. Per dispositivo di protezione individuale normativamente rilevante va infatti inteso ogni accessorio, complemento o attrezzatura...