Siglato nuovo contratto quinquennale per un valore di circa 3,7 milioni di euro per servizi Secure Cloud con una società leader in Italia nei servizi legali e fiscali









WIIT S.p.A. (“WIIT” o la “Società”; ISIN IT0005440893; WIIT.MI), uno dei principali player europei nel mercato dei servizi Cloud Computing per le imprese, focalizzato sull’erogazione di servizi continuativi di Hybrid Cloud e Hosted Private Cloud per le applicazioni critiche, ha siglato un nuovo contratto quinquennale ad ampliamento di quello in essere per un valore complessivo di circa 3,7 milioni di euro, di cui 2,2 milioni di euro per nuovi servizi Premium Cloud, con un estensione del perimetro e adozione del modello Secure Cloud, con un’importante società italiana (il “Cliente”), specializzata nell’offerta di servizi legali e fiscali.



Il Cliente ha scelto WIIT, per i prossimi cinque anni, confermando la partnership già attiva e consolidata negli anni per i servizi di Cyber Security a protezione dei propri dati, processi ed endpoint con servizi di Enterprise SOC, sicurezza fisica perimetrale e logica. Inoltre, il Cliente riafferma la fiducia verso WIIT e nella sua capacità di erogare servizi e soluzioni altamente competitivi con un altissimo profilo di sicurezza, estendendo la collaborazione con l’obiettivo di permettere una transizione verso un modello di Secure Cloud al fianco di un partner di altissimo profilo tecnologico.



Il nuovo perimetro del contratto prevede l’attivazione di un processo di trasformazione del modello di servizio, in cui tutte le applicazioni più critiche del Cliente saranno accolte all’interno del network europeo di Data Center di WIIT, in modo da garantire la massima resilienza con il più alto livello di sicurezza e certificazione possibile. Un modello di copertura su più aree geografiche (Multi-Region) di livello Premium che permetterà di gestire e ospitare i sistemi che necessitano di alta affidabilità nella zona Premium del nord ovest del nostro paese, nell’area metropolitana di Milano, che vanta 2 Data Center certificati Tier IV dall’Uptime Institute, a cui si unirà il servizio di Disaster Recovery nel terzo

Data Center Tier IV a Düsseldorf, in Germania.



“La rinnovata fiducia di un Cliente così prestigioso conferma sia la nostra credibilità sia la nostra capacità di erogare un’offerta nel mondo dei servizi premium secure cloud dedicati alle applicazioni e alle informazioni critiche.” Ha commentato Alessandro Cozzi, CEO di WIIT “l’evoluzione del rapporto con il Cliente e l’estensione dei servizi dimostra come, anche in Italia, il Cloud rappresenti sempre più l’abilitatore alla trasformazione digitale, di tutte le società che erogano a loro volta servizi ai propri clienti”.