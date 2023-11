Simmons & Simmons con BNP Paribas - Sustainable Development Bond

Paola Leocani









Simmons & Simmons ha assistito BNP Paribas, in qualità di Dealer, nell’offerta agli investitori retail in Italia del Sustainable Development Bond a tasso fisso, denominato in Euro, con scadenza a 5 anni, emesso per un importo nominale pari a 60 milioni di Euro dalla Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo (Banca Mondiale), con un interesse annuo pari al 3,20%. I proventi saranno utilizzati per sostenere il finanziamento di attività di sviluppo sostenibile, progettate per ottenere effetti sociali e ambientali positivi nei paesi in via di sviluppo, in linea con la missione della Banca Mondiale di ridurre la povertà e incrementare la prosperità condivisa su un pianeta più vivibile. Il Bond è quotato sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT), segmento EuroMOT, gestito da Borsa Italiana S.p.A. e la data di emissione è il 17 novembre 2023.



Simmons & Simmons ha assistito il Dealer con un team guidato dalla Partner Paola Leocani e dalle Supervising Associate Ilaria Barone e Martina Nicki Giocoladelli. Il team legale interno di BNP Paribas è stato guidato dalla Senior Legal Counsel Ilaria Casciere di CIB Legal GM Italia e dal Legal Counsel Kristoffer Zingalaoa-Stewart di DECM Securities Londra.