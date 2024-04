Simmons & Simmons nel bond di Clabo sottoscritto da Anthilia Capital Partners SGR e Riello Investimenti SGR

Simone Lucatello, Marcello Rivoir

Simmons & Simmons ha prestato assistenza legale, in qualità di deal counsel, a favore di Clabo S.p.A., società quotata sul mercato Euronext Growth Milan e holding operativa del gruppo attivo nella produzione e commercializzazione di vetrine refrigerate professionali per gelaterie, pasticcerie e per il settore della ristorazione e della gastronomia, nell’ambito di un’emissione obbligazionaria a medio-lungo termine di Euro 6,85 milioni di Euro (incrementabile di ulteriori 1,5 milioni di Euro, per un importo complessivo pari a 8,35 milioni di Euro) sottoscritta da Anthilia Capital Partners SGR S.p.A. e da Riello Investimenti SGR S.p.A., attraverso i rispettivi fondi Anthilia GAP (quarto investimento del fondo) e Impresa Italia II (secondo fondo di private debt).

La sottoscrizione del bond è stata guidata da Anthilia SGR – in qualità di lead investor – per 5,0 milioni di Euro e da Riello Investimenti SGR per 1,85 milioni di Euro. L’operazione ha l’obiettivo di sostenere i piani di sviluppo di Clabo S.p.A., anche a seguito dell’acquisizione della partecipazione di minoranza in Howard McCray, società attiva negli USA nel settore delle vetrine refrigerate, già controllata da Clabo, nonché per rafforzarne la struttura finanziaria dotandola della opportuna flessibilità operativa.

Il prestito obbligazionario emesso da Clabo SpA ha una durata di 81 mesi, con data di scadenza al 31 dicembre 2030, fatte salve le ipotesi di rimborso anticipato; riconosce interessi a un tasso variabile pari alla somma tra l’Euribor semestrale e un margine determinato in conformità alle previsioni del regolamento del prestito, da liquidarsi in via posticipata su base semestrale a decorrere dal 30 giugno 2024 (prima data di pagamento), sino alla data di scadenza.

Nell’ambito dell’operazione, Loan Agency Services S.r.l. ha svolto il ruolo di security agent.

Il team di Simmons & Simmons che ha assistito Clabo è stato guidato dal partner Simone Lucatello, responsabile del dipartimento di finanza strutturata e cartolarizzazioni (in foto a sinistra) e formato dal counsel Ugo Malvagna, l’associate Marcello Rivoir (in foto a destra) e il trainee Armando Consiglio.