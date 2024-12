Simmons & Simmons e Iuxteam con Praemia REIM Italy SGR S.p.A. e Camplus per una piattaforma nazionale di investimento immobiliare nel settore delle residenze universitarie

Emanuela Molinaro, Enrico Stefanelli, Rocco Campanella

Simmons & Simmons ha assistito Praemia REIM Italy SGR S.p.A. in una complessa operazione che ha dato vita a una nuova piattaforma nazionale di investimento immobiliare nel settore delle residenze universitarie, in partnership con Camplus, primario operatore del settore, affiancato da Iuxteam Avvocati & Commercialisti.

L’operazione è stata strutturata mediante l’avvio da parte della società di gestione del risparmio di due distinti fondi immobiliari di investimento, il fondo “Camplus Sviluppo” e il fondo “Camplus Long Term”.

Il primo finalizzato alla creazione di nuove residenze universitarie include un portafoglio iniziale di investimenti, destinati a progetti localizzati su tutto il territorio italiano (Roma, Napoli, Pescara e Padova).

Il secondo diretto, invece, ad attrarre risorse dal mercato in residenze già operative per complessivi 100 milioni di investimento e 900 posti letto, ha investito in due residenze già gestite da Camplus site a Milano e Bologna per 231 posti letto complessivi e un investimento di circa 20 milioni.

La gestione degli studentati inclusi nei patrimoni immobiliari dei due fondi sarà affidata a Camplus per mezzo di contratti di locazione di lunga durata.

Lo studio legale Simmons & Simmons, che ha assistito Preamia REIM Italy SGR S.p.a. in tutte le fasi dell’operazione, ivi inclusa la strutturazione dei fondi immobiliari, le interlocuzioni con il MUR, la negoziazione degli accordi relativi al trasferimento della proprietà degli immobili e la negoziazione con Unicredit S.p.a. di un finanziamento bancario relativo al Fondo Camplus Long Term, ha agito con un team multidisciplinare guidato dalla partner Emanuela Molinaro, coadiuvata dal supervising associate Enrico Stefanelli e dall’associate Francesca Giammarino.

Gli aspetti relativi al finanziamento sono stati curati dal partner Davide D’Affronto, dal managing associate Fabrizio Nebuloni e dall’associate Gianmarco Cornalba, mentre per le tematiche di diritto amministrativo e diritto regolamentare hanno agito rispettivamente i counsel Luigi Pontrelli e Andrea Tonon.

Pirola Pennuto Zei & Associati ha assistito Preamia REIM Italy SGR S.p.a. per gli aspetti di natura fiscale con i partner Claudio Schettini e Alessandro Giannelli.

Nello sviluppo di tutte le fasi Camplus è stata assistita dallo Studio legale Iuxteam Avvocati & Commercialisti di Bologna con l’avv. Rocco Campanella.

Norton Rose Fulbright ha assistito UniCredit con un team guidato dal partner Gennaro Mazzuoccolo, supportato dall’associate Chiara Conti e dal trainee Leone Sgaravatti.