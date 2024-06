Simmons & Simmons con Merito SGR nel fondo Merito Private Debt

Andrea Tonon

Merito SGR S.p.A., operatore indipendente focalizzato in investimenti alternativi fondato e gestito da Gabriele Casati e Alberto Arrotta, ha tenuto il closing finale di Merito Private Debt (“MPD”) raggiungendo commitment complessivi per €114 milioni, in linea con il proprio obiettivo di raccolta e in coerenza con la strategia di investimento. Il FIA beneficia di un portafoglio diversificato composto da 12 posizioni, per un capitale investito di oltre il 60% del commitment, a cui si aggiungeranno a breve due ulteriori investimenti.

A oggi Merito gestisce MPD e in delega Antares AZ I, uno dei primi FIA italiani di private debt con vintage 2016 e commitment pari a 127 milioni di euro. MPD è un FIA chiuso riservato conforme alla normativa dei “PIR alternativi”, operativo dal 22 aprile 2022, che raggruppa tra i propri sottoscrittori primari investitori istituzionali, tra cui il Fondo Italiano di Investimento e l’European Investment Fund, entrambi in qualità di cornerstone investor, importanti fondi di fondi, casse di previdenza nazionali, banche commerciali, compagnie assicurative e alcuni investitori privati. Importante notare che il 70% dei commitment proviene da investitori già presenti in Antares AZ I, a riprova della fiducia nel progetto Merito.

Simmons & Simmons ha affiancato Merito ed i suoi fondatori fin dall’inizio nell’istituzione ed autorizzazione della SGR, nella delega di gestione di Antares AZ I e nell’istituzione e negoziazione di MPD, con un team guidato dall’Head of Alternative Funds Andrea Tonon, e proseguito assistendoli anche in alcuni investimenti con team multidisciplinari coordinati dal partner Davide D’Affronto e dalla managing associate Maria Ilaria Griffo, per gli aspetti banking, e dal supervising associate Paolo Guarneri, per gli aspetti corporate.