Simmons & Simmons con QuattroR nell’ingresso nel capitale di Elemaster SpA

Simmons & Simmons ha assistito il fondo QuattroR, gestito dall’omonima sgr, nell’investimento per l’acquisizione di una partecipazione di minoranza nel capitale del Gruppo Elemaster Tecnologie Elettroniche, un mechatronics service provider che offre servizi di progettazione e produzione di apparati elettronici ad elevato contenuto tecnologico.



L’operazione avverrà attraverso la sottoscrizione di un aumento di capitale e le nuove risorse serviranno a finanziare la crescita, organica e per acquisizioni, con l’obiettivo di consolidare la leadership Europea e ulteriormente rafforzare la presenza globale del gruppo, il tutto con l’obiettivo finale della quotazione in Borsa nel medio termine.



Il team di Simmons & Simmons è stato guidato dall’of counsel Moira Gamba e composto dal partner Andrea Accornero, l’associate Ida Montanaro e la trainee Carla Nuzzolo. Gli aspetti fiscali sono stati curati dal partner Marco Palanca e dall’associate Luca Bocchetti. Per i profili pubblicistici sono intervenuti l’of counsel Luigi Pontrelli e l’associate Martina Baraldo e per i profili antitrust l’of counsel Riccardo Pennisi, l’of counsel Ferdinando Nicotra e il supervising associate Davide Coppola.



Cogliati Holding è stata assistita dallo studio Barberi Bellini Rondinone Santaroni & Partners, con un team coordinato dal founding partner Mauro Barberi e formato dalla partner Raffaella Ferraris e dall’associate Giorgio Moioli.