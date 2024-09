Sinistri stradali, consultazione delle videoriprese solo se la richiesta è tempestiva

Secondo il Tar Lombardia - Brescia (sentenza n. 671/2024) in caso di sinistro stradale, le immagini registrate e conservate in sistemi di videosorveglianza urbana rientrano nella nozione di documento amministrativo. In tali circostanze, infatti, le immagini consentono, verosimilmente, di ricostruire la dinamica del sinistro, incidendo, per tale via, nel giudizio azionabile per l’accertamento della relativa responsabilità. Sussiste, pertanto, il nesso di strumentalità tra la documentazione richiesta...