Sinistri stradali, i profili di responsabilità per i conducenti coinvolti

In tema di sinistri stradali l’articolo 2054 c.c. non prevede un’ipotesi di responsabilità oggettiva, ma configura a carico del conducente una responsabilità presunta, da cui può liberarsi esclusivamente dando la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, osservando, nei limiti della normale diligenza, un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del Codice della Strada, da valutarsi dal Giudice con riferimento alla concreta circostanza di tempo e di luogo.

Il fatto

Trattando...