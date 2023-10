“Sinteticità atti”: l’Aiga chiede la convocazione degli Stati Generali dell’Avvocatura

Perchinunno: sconcerto per le decisioni su sinteticità atti, sacrificato diritto di difesa

Forte presa di posizione dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati che esprime “sconcerto e disappunto di fronte all’ennesima decisione che sacrifica, sull’altare della ‘sinteticità’ e della ‘chiarezza’, il diritto di difesa costituzionalmente garantito non solo nella nostra Carta ma in tutti gli Stati liberali”. E chiede, tramite il presidente AIGA Francesco Paolo Perchinunno, la convocazione permanente degli Stati Generali dell’Avvocatura sul tema, “perché in questa situazione eccezionale occorrono rimedi eccezionali”.

Due, prosegue la nota dell’Associazione, le decisioni che hanno fatto traboccare il vaso: prima quella del giudice di pace di Verona che in “dichiarata” applicazione del Dm n. 110/2023 sulla sinteticità degli atti, ha compensato le spese legali per il mancato rispetto delle indicazioni su interlinea e dimensione del carattere, poi il Consiglio di Stato che ha dichiarato inammissibile un ricorso per superamento del numero massimo dei caratteri consentiti per proporre appello.

“Dopo i ‘deprimenti’ limiti dimensionali nel processo amministrativo e nel processo civile – sottolinea Perchinunno - e dopo lo scherzo (anticipato) di Halloween ad opera del Giudice di pace scaligero (il decreto ingiuntivo che ‘compensa’ le spese in un giudizio che non c’è!), giunge la sentenza del Consiglio di Stato, l’ultima, in verità di una lunga serie. Se la questione non fosse grave, verrebbe da fare una battuta: per fortuna che c’è l’art. 138 della Costituzione a ‘proteggere’ l’art. 24, altrimenti qualche governo tecnico e qualche ‘autocrate’ ministeriale sarebbero già pronti a svuotare, attraverso una ‘norma di attuazione’, il diritto di difesa (e, perché no, l’art. 111)”.

Valerio Zicaro, componente di Giunta dell’AIGA aggiunge: “Serve una forte presa di posizione che deve, questa volta, coinvolgere ed unire l’Avvocatura tutta, a partire dalle istituzioni forensi. La misura è davvero colma”. Per la vicepresidente di AIGA Mariarita Mirone l’Avvocatura “non può, più, rimanere impassibile rispetto a questa degenerazione giuridica. Le decisioni ormai si riducono a numeri di pagine, tipologie di caratteri, di interlinea, di estensione dei files, di tutto, insomma, tranne che di quei bistrattati diritti e libertà. Il bene in gioco è troppo importante: il diritto di difesa”.