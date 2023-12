Slitta di un anno il processo penale digitale di Giovanni Negri









Il ministro della Giustizia Carlo Nordio interviene giovedì mattina al plenum del Csm, alla presenza del Capo dello Stato, Sergio Mattarella. E nelle ultime ore a venire raccolto è l’allarme dello stesso Consiglio sull’avvio a regime del processo penale telematico in via esclusiva. Il ministero non ha potuto che prendere atto delle gravi disfunzioni segnalate nella, peraltro assai circoscritta, almeno nel tempo, fase di sperimentazione . E così la data di partenza, inizialmente fissata per il 1° ...