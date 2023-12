SLT al fianco di North Sails per il nuovo polo della nautica di Genova

Davide Fabbro, Marco Aurelio Mazzoni

North Sails, società del gruppo statunitense North Technology Group, controllato dal fondo inglese Oakley Capital, ha concluso un accordo con l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale e le società Genoa Sea Service, Gatti, e Consorzio Assistenza Nautica del Porto di Genova per l’avvio della riqualificazione dell’area di Levante delle Riparazioni Navali del Porto di Genova.

SLT - Strategy Legal Tax, con un team legal e tax composto dal commercialista Marco Aurelio Mazzoni e dall’avvocato Davide Fabbro, ha assistito North Sails in tutte le fasi fino alla formalizzazione definitiva dell’accordo con le autorità portuali.

Il progetto, proposto da Genoa Sea Service S.r.l., Gatti S.r.l. e North Sails S.r.l. - nota realtà produttiva del settore che entra così a far parte del distretto delle riparazioni navali del porto di Genova - prevede pertanto un nuovo assetto delle aree di Levante e il contestuale efficientamento degli spazi, integrando, così, le attività delle società coinvolte in un nuovo fabbricato produttivo di circa 3000 mq di superficie.

La realizzazione del Nuovo Polo della Nautica prevede l’attivazione di nuovi investimenti per un importo di oltre 10 milioni di euro e un giro d’affari complessivo che a regime si attesterà a oltre 30 milioni di euro. In termini occupazionali è previsto l’impiego di circa 60 unità che vanno a potenziare un distretto che riveste da sempre un ruolo primario del segmento della cantieristica da diporto del porto di Genova a livello nazionale. Il progetto nasce dalla sinergia, unica sul territorio, di consolidate aziende del settore con specifiche competenze per la fornitura di prodotti e servizi nell’ambito della nautica da diporto, contribuendo, nella sua connotazione produttiva, alla modernizzazione dell’area già delineata dal Waterfront di Levante che prevede per altro diverse opere destinate alla nautica e alla vela.

North Sails, fondata in USA nel 1957, tra i più importanti produttori mondiali di vele è il principale fornitore delle regate internazionali. Nel 2014 il Gruppo North Sails è stato acquistato dal fondo inglese di Private Equity Oakley Capital, fondato da Peter Dubens.