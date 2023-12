SLT- Strategy Legal Tax è advisor di “Logical System” nella cessione a Lodestar / Bravo

Claudio Ceradini, Domenico Brancaccio

SLT-STRATEGY LEGAL TAX, ha assistito il gruppo Logical System nell’operazione di aggregazione al progetto Lodestar, iniziativa del fondo di investimento Bravo Capital Partners II che unisce sinergicamente aziende attive nell’information technology sviluppata sia su piattaforma Microsoft che con prodotti proprietari.



SLT ha operato con un team multidisciplinare coordinato dai professionisti senior dottore commercialista Claudio Ceradini e avvocato Domenico Brancaccio, affiancati dalla da Erica Fontana per l’area Finance, Valentina Mosconi e Stefano Golin per l’area Tax, dall’avvocata Ingrid Hager per l’area contrattuale e dall’ingegnere Michele Ceradini per l’area ESG.



Lodestar è stata assistita da Bonelli Erede (legale e fiscale), Deloitte (contabile e ESG), EY, (Debt advisory) e dallo studio notarile Milano Notai. Ethica M&A Advisory ha agito in qualità di advisor finanziario per Lodestar nell’ambito dell’operazione di acquisizione di Icubed.



I soci di Icubed sono stati assistiti da Russo De Rosa Associati per gli aspetti legali e dalla dott.ssa Cinzia Marinangeli per gli aspetti contabili.



Banca IFIS ed Illimity Bank hanno finanziato l’operazione con l’assistenza legale di Orrick.



Il gruppo Logical System nasce all’inizio degli anni ‘80 Nel 2022 il gruppo arriva a fatturare più di 12 milioni di Euro, occupando oltre 100 risorse esperte e consolidate, ed operando in tutta Italia. Logical System ha aderito al progetto, con la cessione dell’intero proprio capitale a Lodestar S.p.A.. Contestualmente ha aderito, con medesime modalità, anche Icubed S.r.l., a sua volta attiva nello sviluppo di soluzioni Microsoft, cyber-security e di intelligenza artificiale.