Società, modifiche statutarie protette dall'azione revocatoria di Angelo Busani

Per la Cassazione sono atti interni non impugnabili dalla curatela. Valida l'abolizione della clausola che impone di ripianare il disavanzo









Le deliberazioni degli organi societari comportanti modificazioni statutarie sono atti meramente interni alla società che li adotta e, quindi, non suscettibili di essere impugnati dal creditore della società stessa con l’azione revocatoria di cui all’articolo 2901 del Codice civile, mediante la quale il creditore chiede al giudice di dichiarare inefficaci nei suoi confronti gli atti che il debitore compie diminuendo il suo patrimonio in pregiudizio del diritto del creditore di essere soddisfatto ...