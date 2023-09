Società semplice, legittima la nomina di un amministratore estraneo alla compagine societaria di Alessandro Buroni*

A seguito del crescente utilizzo della società semplice anche quale strumento di protezione e pianificazione patrimoniale, si è posta la questione circa la possibilità di attribuire la carica di amministratore ad un soggetto di fiducia, non appartenente alla compagine societaria. A titolo esemplificativo, tale assetto societario potrebbe essere utilmente previsto per prevenire e comporre eventuali contrasti tra soci con quote paritarie.

Il tema relativo alla facoltà di dissociare nella società semplice...