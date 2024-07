Soluzioni alle questioni giuridiche più rilevanti

FECONDAZIONE ASSISTITA/CONSENSO ALL’IMPIANTO DI EMBRIONI

La revoca del consenso nella PMA

Il consenso all’impianto di embrioni prodotti da PMA è irrevocabile? In quali casi il consenso può essere revocato anche dopo la fecondazione degli ovociti? La revoca deve necessariamente interviene prima del trasferimento degli embrioni in utero? Come si è orientata la giurisprudenza sulla tematica della PMA e del relativo consenso?

Nella vicenda posta all’attenzione del Tribunale di Siena, il ricorso ex art. 700 c.p.c. interposto...