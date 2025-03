Soluzioni alle questioni giuridiche più rilevanti

CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA

Il sovvenzionamento abusivo dell’impresa insolvente

di Rossana Mininno

la QUESTIONE

L’imprenditore che versi in stato di difficoltà economico-finanziaria è tenuto a non aggravare il proprio dissesto? La concessione di credito a favore di una società in difficoltà economico-finanziaria configura per la banca finanziatrice la commissione di un illecito? Il curatore della liquidazione giudiziale aperta a carico della società finanziata è legittimato ad agire nei confronti della banca...