Soluzioni alle questioni giuridiche più rilevanti

COMPLIANCE PRIVACY

Il Principio di Accountability

Francesca De Luca

LA QUESTIONE

Cos’è il principio di accountability? Quali sono gli obblighi di un titolare del trattamento dei dati personali, in particolare per un ente pubblico? Quali responsabilità ricadono sul Privacy Manager in materia di protezione dei dati personali? In quali casi si configura la responsabilità per colpa grave nell’ambito della gestione della privacy? In che modo deve essere ripartita la responsabilità per danni erariali tra...