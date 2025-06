Soluzioni alle questioni giuridiche più rilevanti

FAMIGLIA/Procreazione medicalmente assistita

PMA, la Consulta apre alle madri intenzionali ma chiude alle single

Laura Biarella

LA QUESTIONE

L’articolo 8 della legge n. 40/2004 è costituzionalmente illegittimo nella parte ove non prevede che pure il nato in Italia da donna che ha fatto ricorso all’estero, in osservanza delle norme ivi vigenti, a tecniche di PMA ha lo stato di figlio riconosciuto anche della donna che, del pari, ha espresso il preventivo consenso al ricorso alle tecniche medesime e alla correlata assunzione...