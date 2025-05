Soluzioni alle questioni giuridiche più rilevanti

MEDIAZIONE

Mediazione, il rapporto di causalità adeguata lega affare e provvigione

Laura Biarella

La Questione

Qual è il rapporto tra conclusione dell’affare e diritto alla provvigione? Come si svolge l’indagine? Cosa si intende per conclusione dell’affare?

La risposta in sintesi

Per l’art. 1754 c.c. mediatore colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare e come il diritto alla provvigione ex art. 1755 c.c., e in sorge quando la conclusione dell’affare...