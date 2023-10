Sospensione della patente anche se nel sinistro stradale il colpevole ha una colpa lieve di Giampaolo Piagnerelli

La sanzione accessoria della sospensione può essere compresa tra 15 giorni e tre mesi

Anche in caso di sinistri stradali con colpa lieve per il conducente può sussistere la sospensione della patente se c’è stata la violazione degli articoli 222 e 141 del codice della strada. Infatti, secondo quest’ultima norma – spiega la Cassazione (sentenza n. 39705/23) – il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizioni di sicurezza.

L’articolo 222 del cds

Appurato che nel caso de quo era stata accertata...