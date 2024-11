Sottrazione fraudolenta e reato eventualmente permanente

LA QUESTIONE Qual è il dies a quo per il calcolo della prescrizione nel reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte?

Premessa

La questione giuridica attenzionata dalla Corte di cassazione, con sentenza n. 8659 depositata il 28 febbraio 2024, ammanta questioni assai controverse e di peculiare interesse - dottrinale e pratico - per l’intero sistema penal tributario. Nello specifico, la sentenza passa in rassegna istituti “classici” del diritto penale, dalla prescrizione alla “teorica” del reato eventualmente permanente, per addivenire ad una soluzione pratica in ordine alla configurabilità del reato di sottrazione fraudolenta...