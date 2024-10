Avrà luogo il prossimo 22 ottobre dalle 17,45 alle 20,15 il nuovo seminario in presenza e in videoconferenza del ciclo di incontri “TEMI D’IMPRESA”, organizzato dalla Fondazione dell’Avvocatura Torinese “Fulvio Croce” e Il Sole 24 ORE dal titolo

“SPACE LAW. Le esperienze dell’uomo nello spazio”

Durante il seminario si affronterà il tema delle risorse spaziali nel contesto della normativa vigente. Nella cornice europea di riferimento, si tracceranno le linee generali della nuova normativa in essere. Si proverà a valutare l’impatto, l’identità e le strategie del Made in Italy nel contesto internazionale, per analizzare poi le conseguenze nel campo della responsabilità civile. Si farà infine un focus sul tema con la partecipazione di alcune aziende che si confronteranno sull’attuazione della normativa e sulle ricadute sul territorio nazionale, con il racconto di testimonianze dirette.

L’evento è gratuito e si terrà il prossimo 22 ottobre dalle 17,45 alle 20,15. È possibile partecipare con le seguenti modalità:

• in presenza, previa prenotazione e fino ad esaurimento posti disponibili, in Palazzo Capris, Via Santa Maria n. 1, Torino;

• in videoconferenza, tramite link di partecipazione visibile sulla piattaforma RICONOSCO;

• in videoconferenza, tramite link ricevuto via e-mail, per coloro che non hanno la possibilità di accedere tramite RICONOSCO. In tal caso, è necessario iscriversi inviando un’e-mail a formazione@ordineavvocatitorino.it

Il seminario è valido per la formazione professionale continua degli Avvocati con l’attribuzione di n. 3 c.f.p. Durante l’evento sarà lanciato un SONDAGGIO che consiste in una domanda a risposta multipla. Non rispondere comporterà il mancato riconoscimento dei crediti formativi. La partecipazione all’evento tramite cellulare o tablet, non prevedendo la possibilità di rispondere al sondaggio, non consente il riconoscimento dei crediti formativi.

Scopri di più

CONSULTA IL PROGRAMMA