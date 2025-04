Spese per le intercettazioni: il ministero indica tempistiche e modalità dei pagamenti

Le spese di intercettazione sono da annoverare tra le spese di giustizia e devono seguire determinate modalità operative e tempistiche. Per cui, al fine di uniformare le procedure seguite dagli uffici, “essendo emerse difformi modalità operative in ordine ai pagamenti effettuati”, via Arenula, tramite il canale Filo Diretto, ha ritenuto di fornire indicazioni e istruzioni alle procure, relative alle modalità di liquidazione e pagamento delle prestazioni.

