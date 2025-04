Indebita compensazione, la Cassazione su momento di consumazione del reato e legittimazione del sequestro

Per quanto mi concerne è interessante questa sentenza della Corte di Cassazione (del giorno 18.4.2025 e che porta il n. 15493) in cui i giudici hanno precisato che la presentazione di un modello F24 con crediti inesistenti, modello che viene bloccato dall’Agenzia delle Entrate, integra certamente il reato di indebita compensazione (preveduto e punito ai dell’art. 10-quater del DLgs. 74/2000), ma non legittima l’esecuzione del sequestro del profitto del reato (salvo dimostrazione di elementi ulteriori...

