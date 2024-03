Spese processuali: niente accollo per la parte solo parzialmente vittoriosa

Le spese processuali non possono ricadere sulla parte anche quando questa sia solo parzialmente vittoriosa. A enunciare il principio la Cassazione con l’ordinanza n. 6135/24. Venendo al caso concreto la parte soccombente nel merito, ha proposto ricorso in sede di legittimità imputando alla sentenza la violazione e falsa applicazione degli articoli 91 e 92 del Cpc in ragione della soccombenza reciproca delle parti.

Il giudizio di appello

Secondo l’appellante, infatti, la Corte d’appello aveva riconosciuto al lavoratore ...