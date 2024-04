Spetta all’imputato fornire indizi sulla retrodatazione del delitto

Reato - Estinzione (cause di) - Prescrizione - Data di commissione del reato sconosciuta - Dies a quo per il calcolo dei termini prescrizionali - Principio del favor rei - Applicabilità - Condizioni - Incertezza assoluta - Incertezza relativa - Eliminazione attraverso deduzioni logiche - Ammissibilità - Fattispecie. (Cp, articoli 157 e 158; Cpp, articolo 531)



In tema di cause di estinzione del reato, il principio del favor rei, in base al quale, nel dubbio sulla data di decorrenza del termine di prescrizione, il momento iniziale va fissato in modo che risulti più favorevole all’imputato, opera solo in caso di incertezza assoluta sulla data di commissione del reato o, comunque, sull’inizio del termine di prescrizione, ma non quando sia possibile eliminare tale incertezza, anche attraverso deduzioni logiche. (Fattispecie in tema di ricettazione, in cui la Corte ha ritenuto il reato commesso in prossimità dell’epoca di accertamento, basandosi sulla mancanza di convenienza economica dell’agente a detenere a lungo, prima di porli in vendita, oltre 1.200 supporti audiovisivi abusivamente duplicati, nonché sulla rapida obsolescenza commerciale di tal genere di prodotto).