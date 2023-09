Spiagge bene scarso: si applica la concorrenza di Filippo di Mauro e Guglielmo Saporito

Il Consiglio di Stato risponde alla Corte di giustizia Ue









Il Consiglio di Stato torna sulle concessioni balneari con un provvedimento indirizzato direttamente alla Corte di giustizia. Con ordinanza 6 settembre 2023, n. 8184 (presidente Giovagnoli, estensore Di Carlo) il giudice italiano collabora infatti con la Corte di Lussemburgo per chiarire quali siano i diritti di un concessionario balneare toscano quasi centenario. Non si è decisa quindi una delle frequenti liti tra concessionari e Demanio, bensì la pronuncia affronta il problema in termini generali...