SportClubby s.r.l. viene acquisita da Playtomic, S.L.: LCA studio legale e CMS advisor dell’operazione

Alessandra Cuni e Andrea Messuti

I soci di SportClubby s.r.l., società italiana leader nella prenotazione di attività sportive, hanno ceduto l’intero capitale sociale a Playtomic, S.L., società spagnola leader nella prenotazione di campi da padel e campi da tennis. L’operazione ha previsto, il mantenimento di parte del management, la cessione da parte dei soci di maggioranza e dei founder delle rispettive quote di capitale sociale e una procedura di esclusione dei soci di minoranza, entrati con una campagna di crowdfunding, all’esito della quale Playtomic, S.L. ha ottenuto il 100% del capitale sociale di SportClubby s.r.l.

Parallelamente, il brand e l’offerta di Sportclubby continueranno ad essere il punto di riferimento in Italia per il segmento fitness, piscine e tutti gli altri sport serviti dalla piattaforma.

LCA Studio Legale ha assistito i founder e i soci di maggioranza con il team di Emerging Company e Venture Capital guidato da Andrea Messuti e composto da Alberto Vaudano, Paolo Vitaloni, Maria Flora Cafiero e Anna Paola Pasin, per la strutturazione dell’operazione, il coordinamento della stessa e gli aspetti corporate, da Davide Valli e Luca Liberti, per gli aspetti banking e Andrea Carreri, per gli aspetti relativi alla procedura di notifica in ambito Golden Power. CMS Spagna, con Carlos Pena, Alfonso Codes and José Luis Rodriguez Ontiveros, e CMS Italia con Daniela Murer e Alessandra Cuni, hanno assistito Playtomic, S.L.

Advisor dell’operazione è stato Duferco Italia Holding s.p.a. con Luca Garella.

Gli aspetti notarili dell’operazione sono stati seguiti dal Notaio in Genova, dottor Alberto Giletta.