Spunta il danneggiamento aggravato per chi compromette le strutture

Il decreto – che reca due soli articoli di disciplina: il primo, di contenuto sostanziale, il secondo di contenuto procedurale – all'articolo 1 (re)interviene sul codice penale, coniando un'inedita aggravante ad effetto speciale per il reato di danneggiamento comune di cui all'articolo 635 del Cp nell'ipotesi in cui la condotta delittuosa sia posta in essere all'interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private. Una nuova circostanza ad hoc posta a tutela del patrimonio sanitario "occasionata" dal reato di lesioni aggravate in danno del personale sanitario e parasanitario