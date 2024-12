Strategia internazionale di contrasto al riciclaggio di denaro derivante da crimini ambientali La natura dei reati ambientali - “alto profitto e basso rischio” - appare particolarmente attrattiva per i gruppi criminali organizzati e ciò anche in considerazione del fatto che, a livello globale, il contesto normativo di molte giurisdizioni spesso non affronta appieno gli aspetti finanziari e i rischi di riciclaggio di denaro derivanti da tali illecite attività