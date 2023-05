Studi senza appeal per i giovani talenti di Massimiliano Carbonaro

Diventa sempre più difficile attrarre i neolaureati verso la libera professione anche per la concorrenza delle aziende. Crescono le iniziative tra borse di studio e formazione

Praticanti spesso selezionati anche in chiave sostitutiva









Ci si avvia verso la stagione degli stage estivi per gli studi legali, ma quello che sembra cambiato rispetto al passato è la difficoltà nell’intercettare i giovani talenti per le law firm che non solo mettono in campo il periodo di formazione on the job, ma predispongono borse di studio, sessioni di career day, attività di job posting sui social come LinkedIn per individuare le nuove leve.

Vediamo quindi da vicino alcune iniziative.

Ogni anno presso Advant Nctm entrano una trentina di praticanti che...