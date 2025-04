Studio Bandera rinnova il dialogo tra arte e professione con il vernissage “Orbite Aggiunte” di Martinelli

Studio Bandera, nella sua sede al Crystal Palace di Brescia, ha ospitato il vernissage Orbite Aggiunte, una nuova tappa del percorso con cui da tempo intreccia impegno professionale, arte e cultura. Protagonista della serata l’artista bresciano Felice Martinelli, tra le voci più autorevoli della ricerca plastica contemporanea, presente per dialogare con gli ospiti e raccontare il proprio percorso creativo.

L’appuntamento ha confermato la vocazione dello studio come spazio di incontro e riflessione, capace di generare dialoghi tra mondi diversi. In un’atmosfera resa ancora più coinvolgente dall’accompagnamento di un duo d’archi, l’aperitivo si è svolto immersi tra le opere dell’artista, che da sempre indaga la materia come linguaggio espressivo primario, trasformando l’incontro in un momento corale di scambio e apertura.

La mostra si sviluppa come un viaggio tra spazio e tempo, accumulo e sottrazione, luce e ombra. Le sculture e i lavori esposti evocano tensioni, disgregazioni e ricomposizioni, in un percorso in cui la materia – ferro, pigmenti, resine, terre – diventa forma viva e pulsante. Le strutture si spezzano e si ricompongono, sospese tra equilibrio e vibrazione.

Esposte anche le due opere site-specific Vertigini e Tokyo e dintorni, realizzate da Martinelli nel 2022 per lo Studio Bandera, in dialogo con l’allestimento contemporaneo.

Nel corso della serata sono intervenuti il Founding Partner Arrigo Bandera e l’artista stesso, sottolineando il significato della collaborazione e l’importanza di creare connessioni tra linguaggi e visioni.

«Crediamo nel valore del pensiero che si manifesta anche attraverso l’arte – spiega Bandera accogliendo gli ospiti – Offrire uno spazio che stimoli il confronto e la bellezza è per noi un gesto naturale, che appartiene alla nostra idea di professione».

Felice Martinelli ha invece raccontato la sua visione artistica: «Un procedimento di prelievo delle forze ancestrali, che modellano da sempre forme e volumi secondo una misura fisica ma anche spirituale, guida il mio lavoro. L’opera nasce da tensioni, solchi, sottrazioni, gesti che attraversano la materia fino a ridisegnare lo spazio e aprirlo a nuove possibilità espressive».

L’evento ha posto l’attenzione sul potenziale culturale della relazione tra creatività e impresa, dando forma a un’esperienza condivisa, capace di generare nuove relazioni, idee e prospettive.

Con sedi a Brescia, Milano, Roma e Bruxelles, Studio Bandera è una realtà indipendente che offre consulenza integrata in ambito tributario, legale e societario, con un approccio multidisciplinare rivolto a imprese, famiglie e istituzioni.