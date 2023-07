Studio Legale associato in associazione con Shearman & Sterling LLP con Cassa Depositi e Prestiti nel finanziamento a Intesa Sanpaolo da 1 miliardo di euro

Studio Legale associato in associazione con Shearman & Sterling LLP ha assistito Cassa Depositi e Prestiti (CDP) in un finanziamento concesso a Intesa Sanpaolo per un ammontare di un miliardo di euro dedicato al sostegno di piccole e medie imprese, consentendo a quest'ultime - in una fase di mercato in costante evoluzione - di accedere a finanziamenti di lunga durata e a tassi vantaggiosi per la realizzazione dei loro progetti, sostenendone la crescita e la competitività.



Il socio Giulio Tognazzi (nella foto) ha guidato il team dello Studio Legale associato in associazione con Shearman & Sterling LLP, composto dall'associate Marta Mastroeni e dalla trainee Elena Sofia Cioffi.



Gli aspetti legali dell'operazione lato CDP sono stati curati dal team coordinato dall'Avv. Antonio Tamburrano, responsabile Legale Finanziamenti e Garanzie, e dall'Avv. Maurizio Iaciofano, responsabile Legale Imprese, Infrastrutture e Istituzioni Finanziarie, e composto dall'Avv. Gianmarco Minotti e dall'Avv. Claudia Senatore.