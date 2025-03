Studio Previti associazione professionale rafforza l’area corporate con Andrea Bernasconi

Andrea Bernasconi

Andrea Bernasconi, dopo una parentesi in alcuni importanti studi italiani, è rientrato dal 1° febbraio in Studio Previti Associazione Professionale come Responsabile del Dipartimento di Diritto societario, commerciale e contrattuale. Laureatosi presso l’Università degli Studi dell’Insubria è iscritto all’ordine Avvocati di Como e membro IBA, International Bar Association.

Bernasconi si occupa prevalentemente di Diritto Commerciale, Societario e Sportivo. Ha maturato significative esperienze su operazioni straordinarie sia domestiche che cross border e sviluppato un considerevole network di relazioni internazionali negli ambiti del private equity e del venture capital. Dal 2009 ha via via consolidato una densa attività al fianco di società italiane nell’accesso al mercato cinese e cinese verso l’Europa. Assiste, inoltre, sin dagli albori della propria carriera atleti, associazioni e società seguendone gli aspetti commerciali, regolamentari e processuali.

“Sono felice del ritorno di Andrea nel team di professionisti dello Studio ben conoscendo le sue qualità personali e professionali che saranno fondamentali per lo sviluppo dell’area che tornerà a dirigere. La sua naturale propensione a fare squadra, la sua esperienza nel settore corporate e la sua capacità di sviluppare progetti di M&A digitali e di internazionalizzazione si integrano perfettamente con la nostra visione: affermarci come punto di riferimento presente e credibile dei nostri clienti. Riteniamo che questa sinergia sarà determinante per guidare lo Studio verso nuove sfide e opportunità di ulteriore crescita.” ha commentato Stefano Previti, Managing Partner di Studio Previti.

“Sono molto felice di tornare a condividere con Studio Previti un percorso di crescita sinergica. L’evoluzione rapida e costante del Tech, ambito nel quale lo studio è leader, ci pone davanti a vivaci sfide anche per gli aspetti più propriamente M&A e commerciali”, ha sottolineato Bernasconi.

